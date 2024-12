Sob as luzes do Palácio Rio Branco, Cantata de Natal emociona centenas de pessoas: ‘Façam ações positivas’, diz governador

Após ter sido adiada devido à chuva que atingiu Rio Branco no último domingo, 15, a tradicional Cantata de Natal ocorreu na última segunda-feira, 16, reunindo centenas de pessoas que pararam para ouvir a tradicional apresentação musical feita sob as luzes coloridas que deram cor e vida ao Palácio Branco, palco de um verdadeiro espetáculo.



O governador Gladson Cameli acompanhou a apresentação do coral e falou do sentimento que toma conta das famílias nesse período.

“Quero agradecer a todos os organizadores que proporcionam esse momento de reencontro. O Palácio Rio Branco significa Estado, então, nada mais justo do que ser palco de momentos como esse”, destacou.

O chefe de Estado também fez um pedido: que as pessoas transformem o sentimento de Natal em ações que impactem a vida das pessoas.

“Além de renovar o sentimento de fraternidade, amizade, peço que as pessoas façam ações positivas, que ajudem o próximo, deem um abraço. Nunca me esqueço do dia que escolhi uma carta para apadrinhar e a criança pediu um sorvete. Temos diferenças e cabe a mim, na posição que ocupo, tentar diminui-las.”



As luzes foram acesas ainda no domingo, quando teria a apresentação cultural, mas a chuva fez com que o evento fosse adiado. Mesmo assim, ao lado dos personagens vivos, o governador Gladson Cameli abriu oficialmente a programação do Natal da Família 2024.

Mais de 150 músicos, entre cantores, instrumentistas de cordas friccionadas, que formam uma grande orquestra e uma banda-base com bateria, baixo, violão, guitarra, teclado e flauta, compõem o grupo que se apresentou.

A regência do espetáculo é do maestro Afonso Portela, docente efetivo da SEE, doutorando em música pela Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) e representante do Acre no 3º Congresso Internacional de Música, na cidade de Lisboa, em Portugal, em fevereiro de 2025.

No repertório há canções de domínio popular, alusivas ao período natalino, para celebrar o nascimento do Menino Jesus, por meio da execução de um repertório que inclui Então é Natal, Noite Feliz, Bate o Sino, Estrela de Natal, Glória e Aleluia, entre outras surpresas.



Preparação e visibilidade

A missão da Cantata de Natal é despertar os melhores sentimentos nesse período repleto de simbolismo, em que celebra-se o nascimento de Jesus.

O coordenador pedagógico da Escola de Música, Carlos Eduardo da Silva, disse que esta é uma organização intensa que leva quatro meses para ser montada, com o intuito de mostrar o trabalho e os talentos da instituição.

“A gente tem 133 vozes no coral, temos cerca de 25 instrumentistas de corda e cerca de 7 a 8 instrumentistas de banda básica. Hoje a gente está trazendo o produto dessa longa caminhada, desse grande processo. Também é um momento que o público conhece a Escola de Música, conhece nossos alunos, os talentos que a gente tem, conhece o trabalho dos nossos professores, da gestão e de toda comunidade escolar”, disse.

O maestro Afonso Portela, que regeu a orquestra, relembrou que este é o terceiro ano de apresentação após a pandemia.

“Ontem não foi possível fazer a Cantata devido à chuva, mas já é uma tradição do governo acender as luzes ao som da nossa apresentação. A gente faz esse evento bonito para as pessoas saberem que estão sendo assistidas também.



Emoção

Após ouvir as canções, o governador, ao lado do Papai Noel, se dirigiu ao público, desejando o renovo e reforçando o significado do Natal para além da simbologia.

Erivan da Silva, compositor da canção da PM, fez questão de prestigiar a Cantata e frisar a importância da música na vida das pessoas.

“É um momento muito importante porque representa a divisão da humanidade, porque se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Então, Ele fez esse sacrifício de vir nascer, dar a sua vida e morrer por nossos pecados. É muito importante que nós, seres humanos, não esqueçamos essa data e esse personagem que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a música tem um poder muito grande de tocar nossos corações”, destacou.



Nara Regina Sandri diz que, para ela, o Natal é momento de reflexão e de estar junto com a família agradecendo pelas conquistas e renovando as energias.

“É uma data cristã, que tenho muita admiração, gosto muito de participar e de prestigiar. É quando me reporto também aos meus antepassados, que gostavam tanto, que cultuavam tanto esse momento, pois meu pai era italiano e minha mãe alemã. Então, o Natal sempre foi muito presente na vida de toda minha família e eu pretendo, agora que já tenho um netinho também, perpetuar isso”, planeja.

Antes mesmo de começar a apresentação, ela já estava bastante emocionada. Sobre as luzes de Natal que estão dando cor ao Centro da capital e também à essa data, ela diz que é uma forma do poder público mostrar cuidado.

“Tudo que é feito nessa época é feito com carinho e a gente tem que se fazer presente e vivenciar isso. Às vezes a gente vai buscar as coisas boas tão longe, mas estão tão perto da gente”, completa.

Ao fim da apresentação, o governador acompanhou o Papai Noel até a casinha, onde vai ser o espaço de atendimento ao público. Caminhando também ao lado dos personagens vivos do Natal, o bom velhinho desejou a todos “um Natal maravilhoso, cheio de alegria, paz e prosperidade.”

Programação

20 de dezembro (sexta-feira): Música e Coral

18h: DJ Black e Samuel Sax abrem a noite.

18h30: Banda de Música Mirim da Polícia Militar (PMAC)

19h15: Coral Vida Worship, da Igreja Comunidade Batista Vida; Regente Pr. Jônney Turi

19h45: Show da Banda Iana Sarkis.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

21 de Dezembro (Sábado): Espetáculo Teatral

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira no sax.

18h30min: Coral Harmonia Celeste – Assembleia de Deus de Rio Branco.

19h15min: Apresentação da Banda do 4º Batalhão de Infantaria de Selva.

19h45min: Espetáculo teatral Natividade.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

22 de dezembro (domingo): Coral e Cultura Popular

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

18h30min: Auto de Natal As Pastorinhas do 2º Distrito.

19h: Banda da Polícia Militar do Acre, A Furiosa

19h45min: Coral Reisado, com a peça O Nascimento do Menino Jesus e Jesus é um Rei

20h45min: Quinteto Musical com Lidson Martins e Yvana Pacífico.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

23 de Dezembro (Segunda-feira): Encerramento

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

18h30min: Projeto Amigos Solidários

19h15min: Banda Marcial do Colégio Militar Tiradentes (CMET).

19h45min: Apresentações musicais com artistas locais: James Fernandes, Nilton Bararu, Eullis Romão e Júnior Chaves.

18h às 21h: Interação com o Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

Tácita Muniz-Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

