Sistema de Segurança Pública visita municípios de difícil acesso no Vale do Juruá

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou, de quinta-feira, 1º, a sábado, 3, visitas aos municípios do Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, promovendo reuniões que tiveram o objetivo de aproximar o governo das regiões de difícil acesso, identificando as dificuldades e levando resultados às populações.



O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, destacou que essas reuniões são essenciais para levar auxílio às comunidades. “É muito importante ouvirmos as autoridades e a comunidade para compreender melhor as necessidades de cada município”, disse.

Participaram também, das reuniões, a subcomandante da Polícia Militar, coronel Marta Renata Freitas e o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos.



No Jordão foi anunciada emenda para construção de um novo quartel e delegacia. Foram feitas discussões sobre a necessidade de melhorar a conectividade para otimizar as operações, e a Sejusp assumiu o compromisso de adquirir novos equipamentos para as forças de segurança do município, também se comprometendo a dar continuidade e expansão aos programas de policiamento comunitário e ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Em Marechal Thaumaturgo, foi debatida a necessidade de otimização do local do quartel e do atendimento emergencial, melhorias na comunicação utilizando o sistema Starlink, já em uso pela Polícia Civil. A prefeitura agradeceu à Sejusp pela ampliação do efetivo da Polícia civil.

A reunião em Porto Walter foi acompanhada pelo diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), delegado Pedro Paulo Buzolin, e pelo comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.

“Essas reuniões são muito importantes para que nós, da Segurança Pública do Acre, possamos continuar realizando ações mais efetivas, com objetivo de atender cada vez mais as necessidades e ampliar a segurança da nossa população, seja na capital ou no interior do estado”, disse o coronel Evandro Bezerra.

Por Ana Paula Xavier- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Asscom Sejusp

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram