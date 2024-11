Sine oferece mais de 1.000 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (12)

Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) disponibiliza mais de 1.000 vagas de emprego em diferentes áreas nesta terça-feira, 12 de novembro, em Rio Branco.

Para concorrer a uma dessas vagas, é necessário estar cadastrado no Sine. Caso ainda não tenha feito o cadastro, os interessados devem comparecer ao Sine munidos de Carteira de Trabalho, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor. Além disso, o cadastro também pode ser feito de forma prática via WhatsApp, pelos números: (68) 3324-1519, (68) 3223-6502, (68) 3224-5094 ou pelo 0800-647-8182.

O Sine em Rio Branco também realiza atendimentos presenciais no centro de atendimento ao cidadão (OCA), localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 299, no Centro da cidade. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou encontrar uma nova colocação profissional.

