Sine oferece 1.015 vagas de emprego para Rio Branco e interior

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) está oferecendo, nesta quinta-feira, 24, mais de 1.015 vagas de emprego para Rio Branco e o interior do Acre. Os interessados podem se dirigir à Casa do Trabalhador, no antigo Hotel Pinheiro, das 7h30 às 14h, ou ao Sine na OCA, das 7h às 13h30. Também é possível obter informações pelos telefones (68) 3224-1519, (68) 3223-6502 e (68) 3215-4500.

Das vagas oferecidas, 800 são para atendentes de telemarketing e 100 para leituristas motoqueiros. Para concorrer, os candidatos precisam atualizar o cadastro no Sine. Aqueles que ainda não possuem cadastro devem levar carteira de trabalho, identidade/CPF, título de eleitor, comprovantes de escolaridade e de endereço.

Por Acreonline.net

