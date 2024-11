Sine Acre oferece 91 vagas de emprego em Rio Branco nesta sexta-feira (22)

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) disponibiliza 91 vagas de trabalho em diversas áreas nesta sexta-feira (22), em Rio Branco. O atendimento pode ser feito presencialmente na OCA, das 7h às 13h30, ou na Casa do Trabalhador, no antigo Hotel Pinheiro, das 7h30 às 14h.

Candidatos devem ter cadastro atualizado no Sine e apresentar documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e endereço. As vagas são rotativas e podem não estar disponíveis no dia seguinte.

Informações sobre as vagas podem ser obtidas pelos telefones (68) 3224-1519, (68) 3223-6502 e (68) 3215-4500, que também atendem pelo WhatsApp.

