Sine Acre Oferece 57 Vagas de Emprego em Rio Branco nesta Segunda-feira

Nesta segunda-feira, 22 de julho, o Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) está disponibilizando 57 vagas de emprego em Rio Branco. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental e médio de escolaridade, e também há vagas para pessoas com deficiência.

Para se candidatar a uma vaga, é necessário estar com o cadastro atualizado no Sine e apresentar documentos pessoais. O atendimento está sendo realizado exclusivamente por telefone. Os interessados devem entrar em contato pelos números: (68) 3223-6502, 3224-5094, 3224-1519 ou pelo 0800 647-8182.

