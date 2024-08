Silvio Santos volta a hospital em São Paulo após internação por H1N1

Silvio Santos voltou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º), cerca de 15 dias depois de ficar internado com quadro de H1N1.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação ao R7 e explicou que o apresentador precisou realizar exames.

“Ele chegou ao hospital agora a tarde. Ele voltou para fazer exames de imagem, pois fazem o Raio-x em casa, já o de imagem tem que ser realizado no hospital”, disse a porta-voz da emissora, que tranquilizou sobre o estado de saúde de Silvio: “Ele está bem”.

O apresentador, de 93 anos, foi internado no último dia 16 de julho, em São Paulo, para o tratamento da gripe H1N1. Na época, ele ficou sob cuidados intensivos em virtude da idade e passou por uma série de exames. Silvio recebeu alta no último dia 20.

SS está fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o seu último programa no SBT, em setembro de 2022. Ele saiu de fininho, sem anunciar aposentadoria, mas nunca mais voltou.

O comunicador está afastado até mesmo das decisões importantes do SBT. A mudança na programação de 2024, inclusive, foi feita por Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos.

