VÍDEO: Sexta Conferência Municipal das Cidades é realizada na capital

Com o objetivo de pensar uma cidade para o futuro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias municipais de Planejamento (Seplan) e de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) realiza nAa segunda (16) e terça-feira (17), a 6ª Conferência Municipal das Cidades, no auditório da Federação do Comércio do Estado do Acre.

Temas relevantes serão discutidos como mobilidade urbana, transporte público e habitação com representantes da sociedade civil, Ministério Público, engenheiros, arquitetos e o poder público para que a capital, Rio Branco, se transforme numa cidade verdadeiramente sustentável, além de dar condições de moradias dignas e mobilidade urbana planejada.



“É um momento único. Para você ter uma ideia, desde 2013 que não se discutia, numa conferência, num fórum tão importante como esse, os destinos de Rio Branco, como tornar Rio Branco inteligente e mais agradável, com mais mobilidade urbana, com mais inclusão social, com mais democracia, com toda a população. Então esse é o momento adequado. O momento oportuno para que toda a população aqui representada pelos líderes comunitários, pelos órgãos, para discutir uma Rio Branco melhor”, destacou o secretário da Seinfra, Cid Ferreira.



Representando no Fórum, o Ministério Público do Acre, o promotor de Justiça Especializada em Habitação e Urbanismo, Dr. Luiz Henrique Rolim, falou da importância do evento e do intuito de pensar uma cidade planejada, onde todos no futuro possam viver de forma mais harmônica com o meio em que vivem.

“Essa sexta Conferência das Cidades é importantíssima. Por isso que o Ministério Público está presente, porque nós estamos aí discutindo o futuro da cidade. E quando se fala de habitação e urbanismo, tudo precisa ser planejado. Nós temos problemas, temos gargalos, temos questões estruturais a serem resolvidas em Rio Branco. Só que nós temos como melhorar isso. Essa conferência é justamente para que se discuta as políticas públicas”, explicou o promotor Dr. Luiz Henrique Rolim.

Presente como prefeito da capital e um dos palestrantes na 6ª Conferência das Cidades, Tião Bocalom, falou como enquanto gestor público, tem trabalhado para transformar a capital acreana, numa cidade cada vez mais moderna e inteligente.

“Uma cidade que possa ser inclusiva, que realmente desperte a atenção das pessoas que vêm aqui para morar. Um lugar onde as pessoas não têm que andar muito para poder chegar no seu trabalho, possam se sentir seguras. Infelizmente, o modelo de ocupação que tivemos até hoje foi uma ocupação irracional, onde foi feito na base da invasão. Então agora esse é um momento importante para que a gente possa discutir com toda a sociedade o que a gente tem que fazer para mudar algumas culturas de ocupação urbana. Eu tenho fé em Deus que durante quatro anos a gente vai fazer uma grande mudança e que quem vai ganhar com isso é a população”, concluiu o gestor de Rio Branco.

Salomão Matos/Assecom

Fotos-Val Fernandes/Assecom

