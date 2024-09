SENAI/AC oferece cursos gratuitos na área de gestão em parceria com a ANAC

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Acre (SENAI/AC), em colaboração com a Agência de Negócios do Acre (ANAC), abriu inscrições para cursos gratuitos na área de gestão. A oferta inclui dois cursos de qualificação de profissionais no setor administrativo: “Processos Administrativos de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal” e “Assistente de RH”. Ambos têm como objetivo principal formar profissionais para atender às necessidades do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento do produto do setor.

O curso de Assistente de Recursos Humanos oferece 60 vagas.

Já o curso de Processos Administrativos de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal conta com 120 vagas.

Ambos os cursos serão ministrados de forma híbrida. Haverá momentos presenciais obrigatórios, mas a maior parte do conteúdo será oferecido on-line, por meio da plataforma educacional do SENAI. Essa metodologia à distância, mediada por tecnologia, permite que os alunos tenham maior flexibilidade para acompanhar as aulas.

Esses cursos gratuitos são uma grande oportunidade para quem busca ingressar ou se especializar na área de gestão de recursos humanos, um setor que está em constante crescimento e evolução. A formação profissional é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, e o SENAI/AC, em parceria com a ANAC, oferece uma formação de qualidade, alinhada às demandas atuais do setor produtivo.

Os detalhes devem ficar atentos ao prazo de inscrições e aos pré-requisitos estabelecidos para cada curso. As inscrições podem ser feitas diretamente no portal do SENAI ou nas unidades de atendimento do SENAI/AC. Como as vagas são limitadas, é importante que os candidatos realizem o cadastro o quanto antes.

