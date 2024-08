Senador Alan Rick se reúne com Ministro da Integração para discutir ajuda aos municípios afetados pela seca no Acre e reconstrução da ETA da Sobral

O Senador Alan Rick (União-AC) esteve reunido nesta terça-feira,13, com o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para discutir o andamento das solicitações feitas ao Ministério para o atendimento emergencial aos municípios do Acre que enfrentam a pior seca da história. No encontro, realizado em Brasília, o Senador reforçou a necessidade de apoio federal para as cidades que estão com dificuldades no abastecimento de água e para a reconstrução da Estação de Tratamento de Água da Sobral, em Rio Branco.

No início de julho, o Senador Alan Rick já havia solicitado formalmente ao Ministério ajuda para os municípios acreanos que estão sendo duramente afetados pela estiagem. “Pedimos recursos para aquisição de bombas de captação de água, contratação de caminhões-pipa, compra de caixas d’água e purificadores. Também reforçamos o pedido para a aprovação do projeto da SAERB para a reconstrução da ETA da Sobral, que desmoronou parcialmente, e, desta forma, normalizar o abastecimento da população de Rio Branco, que hoje, além da seca, sofre com o desabastecimento”, afirmou Alan Rick.

A Estação de Tratamento de Água da Sobral é responsável pelo abastecimento de 60% da cidade de Rio Branco. O Ministro Waldez Góes garantiu que a reconstrução é uma prioridade urgente para o Governo Federal. “Nós já recepcionamos as informações da Prefeitura de Rio Branco, fizemos o reconhecimento sumário dessa situação e esperamos que até o final dessa semana a gente tenha um retorno. O município já forneceu as respostas às diligências para consumar a aprovação do plano de trabalho e, com isso, garantir os recursos para que essa intervenção seja feita”, disse o Ministro.

Durante a reunião, o Ministro também informou que o Ministério recebeu do Governo do Estado o decreto de emergência devido à estiagem no Acre, que inclui os 22 municípios do estado. “Hoje, a Defesa Civil Estadual fez a devolutiva dentro do sistema e, até amanhã (quarta-feira, 14), a gente faz o reconhecimento sumário e, a partir daí, analisa os planos de trabalho do Governo do Estado ou dos municípios, pra gente garantir a ajuda humanitária nesse momento de estiagem”, acrescentou Góes.

ASCOM

Fotos: Gabriel Matos Cruz

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram