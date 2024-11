Senador Alan Rick mobiliza esforços em defesa dos estudantes brasileiros na Bolívia

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) tem atuado na defesa dos brasileiros estudantes de medicina que denunciaram abusos e maus-tratos sofridos em hospitais e universidades na Bolívia.

Entre as ações, o senador relatou que sua equipe tem trabalhado ativamente, reunindo todas as informações fornecidas pelos estudantes e encaminhando denúncias para as autoridades competentes. Ofícios foram enviados à Embaixada do Brasil em La Paz, à Embaixada da Bolívia no Brasil, ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro e ao Ministério da Educação da Bolívia. A equipe do senador também esteve pessoalmente no Itamaraty, com a equipe do Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para solicitar providências. “Estamos cobrando tanto o governo brasileiro quanto o boliviano para que providências urgentes sejam tomadas. Isso precisa acabar”, afirmou o senador.

A pedido do senador Alan Rick, a senadora boliviana Corina Ferreira realizou uma visita à Embaixada Brasileira em La Paz, onde se encontrou com o embaixador Luiz Henrique Sobreira e com autoridades locais, incluindo os membros do Ministério Público e das pastas de Educação e Saúde da Bolívia.

“O embaixador nos respondeu com a garantia de abertura de processo penal e administrativo para investigar as denúncias e o trágico caso do estudante Sebastião, que tirou a própria vida após relatar os abusos sofridos, através das redes sociais. É um trabalho de cooperação para que possamos garantir a proteção dos estudantes e buscar soluções urgentes para o caso e a punição dos responsáveis”, ressaltou o parlamentar ao informar também que nos próximos dias, o caso será discutido em uma sessão no Senado.

O senador também voltou a se solidarizar com a família do jovem estudante encontrado morto. “Mais uma vez, expresso minhas condolências à família do estudante e reitero o meu compromisso de continuar lutando para garantir proteção e suporte aos brasileiros que, com tanto esforço, buscam realizar o sonho de se tornar médicos”, concluiu o senador.

ASCOM

