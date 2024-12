Senador Alan Rick e prefeito Zequinha fortalecem as instituições sociais do Juruá

Neste sábado, no Educandário de Cruzeiro do Sul, o senador Alan Rick e o prefeito Zequinha Lima entregaram equipamentos, incluindo material de informática, mobiliário, condicionadores de ar, outros eletrodomésticos e três veículos 0km para instituições de assistência social de Cruzeiro do Sul. Foram contempladas a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo (APAA/CZS), o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS/CZS) e o Educandário. As três instituições também receberão instrumentos musicais, material esportivo, mais equipamentos de informática e eletrodomésticos, tudo com emendas do mandato do senador Alan Rick.

“É uma alegria enorme poder estar aqui hoje, no Educandário, realizando mais essa entrega. O prefeito Zequinha também é um grande parceiro das instituições, e tem executado com muita presteza os recursos que enviamos. Ontem, na Missão Família, também entregamos equipamentos e o terreno para a construção da nova sede. Lá, o investimento foi de R$ 700 mil. Com quase R$ 1,6 milhão nesta entrega de hoje, só neste final de semana entregamos mais de R$ 2 milhões em investimentos nas instituições de assistência social do Juruá. E vem mais”, declarou o senador Alan Rick.

O presidente do Educandário, Rinauro Lima, explicou que o material e os veículos entregues à instituição facilitarão o trabalho já desenvolvido e proporcionarão mais conforto às crianças. “Atendemos pelo menos 190 crianças com os serviços do Educandário. Além de as crianças passarem o dia aqui, também fortalecemos o vínculo delas com as famílias, fazemos a busca de rua, tirando-as dos semáforos, por exemplo, e encaminhando-as para que a rede de assistência apure as necessidades e faça o devido encaminhamento. Tudo isso vai ajudar muito, tanto os equipamentos, nossas salas e dormitórios passarão a contar ter ar-condicionado, quanto os veículos. Nossa gratidão ao senador Alan, à prefeitura e à nossa atual secretária de Assistência, Delcimar”, declarou.

“Quero aqui agradecer ao senador Alan Rick pelos recursos que viabilizaram essa entrega, agradecer também ao deputado federal Roberto Duarte, que anunciou o pagamento de R$ 500 mil para a assistência social do nosso município. Meu muito obrigado pela atenção especial que eles têm dado às instituições. A prefeitura é o meio, o caminho para que possamos fazer a parte burocrática, licitar e agora realizar a entrega com a presença dos nossos parlamentares”, disse o prefeito Zequinha.

O senador aproveitou a ocasião para anunciar que já garantiu mais recursos para a prefeitura. “Iremos reforçar o atendimento aos autistas e pessoas com transtornos diversos, comas terapias. Só aí, já são mais de R$ 1 milhão garantidos para 2025. Também temos recursos para a Passarela do Remanso, para a compra de mais equipamentos e mais casas de farinha móveis para os produtores rurais. Outra grande notícia: foi paga esta semana, mais R$ 1,5 milhão de emenda nossa para a prefeitura investir em saúde e para a revitalização da Vila Olímpica”, destacou o senador.

Também participaram da cerimônia de oficialização das entregas o deputado federal Roberto Duarte, a secretária em exercício de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Rosa Maria, o presidente da APAA/CZS, Peter Rogers, a pastora Milca Oliveira, escolhida para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social a partir de 2025, a coordenadora do CREAS/CZS, Luana Lima, e o presidente eleito da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Jairo do Albir. Este último recebeu, das mãos do senador, uma camisa oficial de jogo do Flamengo – a do Gabigol, autografada por todos os jogadores do título da Copa do Brasil 2024, para sortear na posse da nova diretoria da Associação e reverter toda a renda em doação para a área social de Cruzeiro do Sul.

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram