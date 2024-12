Senador Alan Rick e prefeito Zequinha entregam equipamentos e terreno ao Centro Social Missão Família

Na tarde desta sexta-feira, 13, o senador Alan Rick e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, entregaram um terreno para a construção da nova sede do Centro Social Missão Família, além de equipamentos de informática, mobiliário e eletrodomésticos. Foram mais de 100 itens entregues. Ao todo, o investimento foi de R$ 700 mil de emendas destinadas pelo senador – R$ 200 mil para a compra dos itens e R$ 500 mil para a aquisição do terreno.



“Essas entregas são fruto de muito trabalho e união. Nossa primeira realização com o Centro Social foi a entrega das placas solares para livrá-los do gasto com pagamento de energia elétrica. Foi quando o atual prédio recebeu climatização. Agora temos aqui a entrega de equipamentos, mobiliário, eletrodomésticos e do terreno. Logo estaremos iniciando a obra do novo Centro, também com emendas do nosso mandato.” – declarou Alan Rick.



O Centro Social Missão Família atualmente atende 480 crianças e adolescentes com aulas de violão, teclado, informática, dança, lúdico-pedagógicas e percussão no contraturno escolar.

“Com a nova sede vamos conseguir atender mais crianças e com mais espaço, mais conforto. Nosso projeto é ter um prédio com dois andares, salas par cada atividade, pra administração, refeitório, cozinha, estacionamento, toda estrutura necessária. Então, só posso agradecer ao senador Alan Rick e a prefeitura pela sensibilidade, por olharem para as necessidades da nossa instituição e nos atenderem.” – disse o presidente do Centro Social, Marcos Levi.



O prefeito Zequinha oficializou a entrega com a assinatura do termo de cooperação com a instituição social.



“Agradeço o senador Alan Rick pelos recursos destinados. Essas entregas vão melhorar a educação que é oferecida às nossas crianças e adolescentes e estamos realizando o sonho de todos aqui do Centro, que era ter o terreno para a construção do novo prédio com dois andares, mais amplo para beneficiar ainda mais famílias” – disse o prefeito Zequinha.



O senador Alan Rick reafirmou seu compromisso com toda a rede de assistência social acreana e aproveitou para anunciar que neste sábado fará novas entregas ao lado do prefeito Zequinha. A Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul (APAA/CZS), o Educandário e o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS/CZS) receberão equipamentos e veículos. A cerimônia de entrega será no Educandário, às 9h.

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram