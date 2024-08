Senador Alan Rick e ex-Flamengo Léo Moura inauguram novos núcleos de escolinha de futebol nesta terça e quarta

O senador Alan Rick recepcionará o craque Léo Moura, ex-lateral do Flamengo, no aeroporto de Rio Branco nesta terça-feira, às 10h, e de lá os dois seguem uma intensa agenda em prol do esporte e da cidadania no Acre. Após visitarem o CIEC da Estação Experimental, espaço reconstruído com emenda de R$ 1,8 milhão destinada por Alan Rick e que ganhará um núcleo da escolinha Passaporte para Vitória, a dupla segue para a Cidade do Povo, onde 450 crianças de 5 a 15 anos já são atendidas pelo projeto. Na sequência, em Senador Guiomard, ocorre a inauguração oficial da escolinha no município. Será o terceiro núcleo do estado com atividades iniciadas e com capacidade para atender mais 300 crianças e adolescentes.

“Já temos escolinhas em funcionamento em Rio Branco, na Cidade do Povo, e em Cruzeiro do Sul, na Vila Olímpica. Em breve, vamos ampliar as vagas em Rio Branco, com a instalação do segundo núcleo no CIEC da Estação Experimental, já tem emenda também para a instalação em Epitaciolândia. Mas nessa agenda, agora, já vamos inaugurar, o de Senador Guiomard, na terça, e na quarta será a vez de celebrarmos a instalação do primeiro núcleo do projeto em território indígena do país, lá na Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima.” – explicou o senador Alan Rick.

O núcleo de Senador Guiomard ainda tem 40 vagas. Meninos e meninas de 5 a 16 anos, efetivamente matriculados e frequentando a escola ainda podem se inscrever. É só procurar a Secretaria Municipal de Esportes comprovante de matrícula e com documentos pessoais do aluno e do responsável. O contato para mais informações é o 68 98413-4144.

Para além das ações que levam a marca do Instituto, o senador Alan Rick também garantiu o recurso para a instalação de uma escolinha de futebol em Sena Madureira, que já atende 150 alunos, e tem apoiado outros projetos no estado.

A visita ao CIEC da Estação Experimental, em Rio Branco, está marcada para ocorrer logo após o desembarque no aeroporto de Rio Branco previsto para as 10h. Às 14h30, o senador Alan Rick e o Léo Moura terão um encontro com os alunos atendidos pelo projeto Passaporte pra VItória na Cidade do Povo, será na Escola Cívico Militar Wilson Barbosa. Ainda na terça, às 16h, a dupla fará a abertura das atividades da escolinha em Senador Guiomard, na Quadra Sintética da Praça da Juventude – Antigo Águas do Quinari. E na quarta, às 14h, ocorre a inauguração do núcleo de Mâncio Lima, na Aldeia Puyanawa.

Agenda Léo Moura no Acre

Terça-feira

10h – Desembarca no Aeroporto e segue para visita ao CIEC da Estação Experimental, antigo campo da Funbesa.

14h30 – Encontro com os alunos atendidos pelo projeto Passaporte pra Vitória na Cidade do Povo.

Local: Escola Cívico Militar Wilson Barbosa

Endereço: Rua Geraldo Leite – Cidade do Povo

16h – Senador Guiomard – Jogo festivo em comemoração ao Lançamento do núcleo da escolinha de futebol Passaporte para a Vitória.

Local: Quadra Sintética da Praça da Juventude – Antigo Águas do Quinari.

Quarta-feira

14h – Lançamento do núcleo do projeto Passaporte pra Vitória, na Aldeia Puyanawa, Mâncio Lima.

Local: Aldeia Puyanawa

ASCOM

