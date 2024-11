Senador Alan Rick contribui para entrega de mais 485 títulos definitivos no Acre

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) tem sido um parceiro da regularização fundiária no Acre. O parlamentar já destinou R$ 4,7 milhões em emendas para que o Instituto de Terras (Iteracre) possa realizar as emissões dos títulos e entregá-los às famílias acreanas, como realizado nesta sexta-feira, 29, na Escola Berta Vieira, no bairro São Francisco, em Rio Branco. Nesta nova entrega, quase 500 famílias foram contempladas, além de templos religiosos.

Aos 50 anos de idade, seu Raimundo Assunção já faz planos para melhorar a casa no bairro São Francisco. “Moro aqui há 25 anos. Com o documento na mão, vou procurar um financiamento, melhorar minha casa, eu quero fazer uma piscina, fazer outras coisas também. Porque, enquanto não tem o título, não é da gente, né? A pessoa ter o título definitivo, aí sim, fica uma coisa sendo da gente mesmo, não tem quem tome.”, disse.

Além dos moradores do bairro São Francisco, foram contemplados os moradores dos bairros Montanhês, Boa Vista, Irineu Serra e Areal. Também foram entregues títulos de igrejas e de imóveis rurais para famílias do Polo Agroflorestal Dom Moacir, no Bujari, do Polo Leiteiro, em Porto Acre, e dos seringais Catuaba, Empresa, Amapá e Panorama, localizados em Rio Branco.

“Eu fico com o coração cheio de gratidão de poder, hoje, celebrar a felicidade de tantos pais e mães de família, homens e mulheres, que merecem o título, o documento das suas casas, das suas propriedades. Feliz também por saber que com a sua sanção da Lei que vai permitir o uso das emendas parlamentares para pagar os cartórios e titular muito mais gente, muitas mais pessoas, muito mais famílias.”, comemorou o senador Alan Rick.

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram