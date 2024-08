Senador Alan Rick anuncia instalação da segunda escolinha do Léo Moura em Rio Branco

Nesta terça-feira, 27, em visita ao Centro Integrado de Esporte para a Comunidade- CIEC da Estação Experimental, o senador Alan Rick (União Brasil), ao lado do ex-Flamengo Léo Moura, anunciou a instalação do segundo núcleo da escolinha de futebol Passaporte para Vitória, projeto do Instituto que leva o nome do ex-jogador, em Rio Branco.

O CIEC foi completamente reconstruído com emenda de R$ 1,8 milhão destinada pelo senador e será inaugurado na próxima sexta-feira, 30, às 17h. Após a inauguração, ocorrerá o processo de instalação da escolinha com emenda de R$ 370 mil também garantida pelo parlamentar.

“Com esse segundo núcleo vamos passar a atender um total de 750 crianças só em Rio Branco. A emenda já está empenhada. Em funcionamento, já temos núcleos na Cidade do Povo atendendo 450, em Cruzeiro do Sul com capacidade pra 300 e vamos inaugurar, eu e Léo Moura, mais dois nesta terça e quarta-feira. Um em Senador Guiomard, com capacidade pra mais 300, e outro em Mâncio Lima, na Aldeia Puyanawa, pra atender mais 200.” – explicou o senador.

Alan Rick também destacou que o objetivo é ampliar cada vez mais o projeto que tem dado certo no Acre. “Epitaciolandia também já tem emenda garantida para a instalação de um núcleo lá e vamos expandindo.” – disse.

Léo Moura destacou a satisfação de estar pela quarta vez no Acre e parabenizou o senador Alan Rick pelo trabalho realizado em prol do esporte no estado. “Estar retornando ao Acre para mim é um motivo de alegria e felicidade. Parabenizar a você senador [Alan Rick], pelo trabalho, a todos os secretários que aqui estão, e com certeza a população de Rio Branco vai ficar feliz com esse centro aqui funcionando, muitas crianças fazendo esporte. Esporte é vida.” – destacou o eterno craque rubro-negro.

Além do projeto que leva a marca do Instituto Léo Moura, o senador também apoia, através de emenda parlamentar, escolinha de futebol em Sena Madureira e outros projetos socioesportivos desenvolvidos no estado.



Também participaram o secretário de Esporte do Estado, Ney Amorim, o secretário de Esporte de Rio Branco, Artur Oliveira, a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Santos, a presidente do Instituto Vida Saudável, Monique Michele, esportistas como Socorro Siqueira do futsal, Jay Machienzle do Taekwondo, o tesoureiro do União Brasil, Jairo Cassiano, o assessor do governo Weber Gonçalves, lideranças comunitárias e religiosas.

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

