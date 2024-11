Senador Alan Rick anuncia ampliação de projeto esportivo realizado em parceria com Instituto do ex-Flamengo Léo Moura

Nesta sexta-feira, 8, o senador Alan Rick anunciou a ampliação do projeto esportivo realizado em parceria com o Instituto Léo Moura no Acre. Em uma postagem nas redes sociais, escreveu: “Estamos estendendo o sucesso da parceria do nosso mandato com o Instituto Léo Moura a outras modalidades esportivas. A partir de agora, além das escolinhas de futebol, já presentes em cinco municípios acreanos e em expansão, teremos escolinhas de vôlei e de artes marciais.”

Com 50 vagas, o primeiro núcleo da escolinha de vôlei será inaugurado em Rio Branco nesta sexta-feira, às 18h, no 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Rui Lino. A iniciativa visa ampliar o acesso ao esporte gratuito para crianças e adolescentes no Acre, com a implantação e todos os custos das atividades – incluindo materiais para as aulas e uniformes – custeados por emenda destinada pelo senador Alan Rick. O espaço para as aulas foi cedido pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda está prevista a abertura de um segundo núcleo da escolinha de vôlei no CIEC da Estação Experimental, que também receberá uma escolinha de artes marciais. “Além de tudo isso, implantaremos novas escolinhas de futebol em Rio Branco – no CIEC da Estação Experimental, Tancredo Neves, Baixada da Sobral e São Francisco – e nos municípios de Capixaba e Epitaciolândia. Estamos desenvolvendo ainda um projeto para contemplar os esportes eletrônicos. Vem muita coisa boa por aí.” – comentou o senador.

Além de fomentar a prática esportiva, o as escolinhas do Instituto Léo Moura buscam criar oportunidades de desenvolvimento social e inclusão para jovens acreanos. “Acredito no esporte como ferramenta de transformação social. As escolinhas cultivam valores como disciplina e trabalho em equipe, fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.” – finalizou Alan Rick.

Outra ação destacada pelo senador é o apoio às escolinhas que já existem nos bairros de Rio Branco e dos municípios do interior do Acre. O mandato do senador também reforçará o apoio com material esportivo para fortalecer esses projetos.

Abrangência atual do projeto

Os cinco municípios já contemplados com as escolinhas de futebol do Instituto Léo Moura são Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima (Aldeia Puyanawa).

