Sena Madureira Rompe Tabu e elege três mulheres para a Câmara Municipal

As eleições deste ano trouxeram uma mudança histórica para a política de Sena Madureira. Pela primeira vez, três mulheres foram eleitas para compor a Câmara Municipal: Lays Mayra, Helissandra Matos e a atual vereadora Ivoneide Bernardino, que foi reeleita. Esse avanço na representatividade feminina quebra um antigo tabu na política local e reflete uma mudança na percepção dos participantes sobre o papel das mulheres no poder.

Ivoneide Bernardino, que já desempenhou um papel importante como única mulher na Câmara, teve um mandato que impactou positivamente os moradores da cidade. Seu desempenho é amplamente creditado como um fator importante para o aumento da confiança nas candidaturas femininas. Durante seu mandato, Ivoneide se destacou por suas propostas externas para o bem-estar social, como melhorias na educação, saúde e infraestrutura, ganhando tanto respeito no plenário quanto nas ruas.

As duas novas vereadoras, Lays Mayra e Helissandra Matos, trazem um panorama renovador para a política municipal. Lays, uma figura jovem e promissória, está comprometida com questões sociais, culturais e com o empoderamento feminino. Sua candidatura foi construída em torno da necessidade de representar os jovens e mulheres da cidade, propondo soluções inovadoras e inclusivas.

Helissandra Matos, por sua vez, traz uma bagagem de experiência em gestão pública e forte envolvimento com causas sociais. Ela pretende focar em políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Sena Madureira. Seu trabalho será voltado para as áreas de educação, saúde e apoio à agricultura familiar, setor fundamental para a economia local.

A presença dessas três mulheres no legislativo municipal é um marco importante na história da cidade. Além de representar uma conquista para a igualdade de gênero, a eleição dessas vereadoras simboliza um avanço para uma política mais inclusiva e participativa. As três trazem perspectivas diversas, unindo a experiência, a inovação e o compromisso com causas sociais.

A expectativa é que essa nova composição da Câmara Municipal promova debates mais equilibrados e decisões que beneficiem toda a comunidade. Além disso, a presença de mulheres no poder incentiva outras a participarem mais ativamente da política.

Com essa nova composição, Sena Madureira dá um passo importante na direção ao desenvolvimento e à inclusão, e suas vereadoras têm a oportunidade de mostrar que a política pode, e deve, ser lugar de mulheres.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

