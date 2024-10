Sena Madureira registra mais um acidente de trânsito- Veja o Vídeo

Sena Madureira tem superado Rio Branco no número de acidentes de trânsito nos últimos dias, registrando de 2 a 5 ocorrências diárias, a maioria envolvendo motocicletas. Nesta segunda-feira,21, mais um acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Chiqueira Campos. As vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro local.

O aumento no número de acidentes preocupa as autoridades e reforça a necessidade de medidas preventivas no trânsito do município.

Por Acreonline.net

