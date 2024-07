Sena Madureira Lamenta a Perda de Zequinha Coelho, Professor Dedicado e Filho Ilustre

A comunidade de Sena Madureira está de luto com a notícia do falecimento do professor José Coelho, carinhosamente conhecido como Zequinha Coelho. Sua família comunicou a triste perda no final da tarde do último domingo. Zequinha vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses, embora a causa exata de sua morte ainda não tenha sido divulgada.

Zequinha Coelho foi um educador exemplar, dedicando sua vida à alfabetização e ao ensino de jovens tanto na cidade quanto no interior do município. Seu compromisso com a educação transformou muitas vidas e contribuiu significativamente para o desenvolvimento educacional de Sena Madureira.

“Ele foi um verdadeiro herói para muitos de nós,” comenta Maria Souza, ex-aluna de Zequinha. “Graças a ele, muitos jovens tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, abrindo portas para um futuro melhor.”

A população de Sena Madureira expressa seu profundo agradecimento a Zequinha Coelho por sua dedicação e contribuição para a comunidade. Seu trabalho árduo e paixão pela educação deixaram uma marca indelével na cidade.

“Ele não apenas ensinava, mas também inspirava seus alunos a serem melhores,” lembra Pedro Almeida, colega de profissão. “Zequinha será sempre lembrado como um exemplo de dedicação e amor ao ensino.”

Em nome do jornalista Ronaldo Duarte, estendemos nossos mais sinceros sentimentos à família do professor Zequinha Coelho. Que encontrem conforto e força neste momento de dor, sabendo que ele foi profundamente amado e respeitado por todos que tiveram a sorte de conhecê-lo.

O legado de Zequinha Coelho continuará a viver através das muitas vidas que ele tocou e educou. Seu impacto na comunidade de Sena Madureira é imensurável, e sua memória será eternamente honrada por todos que beneficiaram de sua sabedoria e gentileza.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

