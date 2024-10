Sena Madureira é Diferenciada

O município de Sena Madureira, localizado no interior do Acre, destaca-se por sua intensa paixão pela política. No último domingo,6, mais um capítulo desse fervor foi escrito com a eleição do deputado federal Gerlen Diniz como o novo prefeito da cidade. No entanto, o que torna Sena Madureira tão única é que, mal encerrada a eleição, a população já voltou sua atenção para 2026.

Em Sena Madureira, a política é um tema constante. A cidade, ao contrário de outros locais onde o interesse eleitoral tende a esfriar após as urnas serem fechadas, vive um ciclo contínuo de debates e discussões. Seja em grupos de WhatsApp ou nas ruas, a política é um assunto diário e praticamente ininterrupto. Esse engajamento se reflete em todos os setores da sociedade, desde os cidadãos comuns até os conhecidos “analistas de esquina” – moradores que, de maneira informal, discutem e especulam.

A cidade respira política 24 horas por dia, e o foco atual, que recentemente esteve na escolha de seu novo prefeito, rapidamente se deslocou para o cenário estadual e nacional. A população já debate candidaturas futuras para cargos como governador, senador, deputado estadual e federal, e até mesmo para a presidência da República.

Por Ronaldo Duarte

