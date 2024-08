Semulher realiza ação de panfletagem em frente ao Palácio Rio Branco e alcança mais de 1,2 mil pessoas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realizou uma ação de panfletagem em alusão à campanha Agosto Lilás – Feminicídio Zero. As duas unidades móveis de acolhimento à mulher, os ônibus lilases, estiveram presentes para realizar atendimento à população durante todo o evento. A mobilização foi realizada na manhã desta quarta-feira, 7, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana.

Com a campanha, lançada no início do mês, a pasta intensificou as ações de conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e, principalmente, contra as mortes violentas em razão de gênero. Os serviços do Ônibus Lilás foram ampliados e serão desenvolvidos também no interior do estado.



“Já tinha ouvido falar de outras, mas é a primeira vez que vejo essa campanha. Acho muito importante a prevenção da violência contra a mulher. Os serviços que a Secretaria da Mulher oferece são realmente algo importante”, disse Maria Sebastiana Oliveira, de 46 anos, uma das mulheres que receberam orientações sobre a campanha, os serviços da Semulher e o atendimento feito pelo Ônibus Lilás.



A ação tratou sobre a violência contra a mulher, sendo uma iniciativa de impacto imediato, idealizada para atingir um grande número de pessoas e com o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre a gravidade e as formas de violência doméstica e de gênero, além de apontar os canais de denúncia.



“Escolhemos essa data porque hoje faz 18 anos da sanção da Lei Maria da Penha. Nossa intenção é alcançar as pessoas e prevenir o feminicídio e qualquer tipo de violência contra mulher, além de incentivar a denúncia. Esse tipo de conhecimento é necessário porque não somente a vítima, mas testemunhas também podem comunicar a situação, inclusive em sigilo. Nossa prioridade é salvar e mudar vidas. Alcançamos mais de mil pessoas somente nesta manhã”, disse a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa.



“A importância do Agosto Lilás reside não apenas na conscientização, mas também na mobilização de todos os setores da sociedade. Neste mês, convido todos a vestirem a cor lilás, a participarem de eventos, palestras e discussões e compartilharem informações nas redes sociais. Juntos, podemos fortalecer essa causa e contribuir para um futuro em que todas as mulheres possam viver com dignidade, respeito e segurança”, destacou a secretária adjunta de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Amanda Vasconcelos.

Durante a mobilização, a equipe multiprofissional da Semulher distribuiu material informativo, ao realizar abordagens educativas sobre a importância de combater a violência e indicar locais de ajuda, suscitando a reflexão e os encaminhamentos para os atendimentos do Ônibus Lilás.



“Como delegada da Mulher, também faço parte da luta pelo fim da violência doméstica e do feminicídio e não poderia deixar de vir neste evento que leva informação, conhecimento, conscientização e ensina como as pessoas podem denunciar. Esse conhecimento salva vidas. Esse evento é muito importante, para que as mulheres se encorajem, se fortaleçam, e também para familiares e amigos ajudarem e darem as mãos para essas vítimas”, salientou a delegada e coordenadora da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elenice Frez.



A Semulher oferece atendimentos de assistência social, psicológicos e jurídicos, para orientação e encaminhamento aos serviços de apoio, como delegacias especializadas, abrigos e linhas de denúncia.

Subdefensora-geral Juliana Marques participou da ação, com a titular da pasta das mulheres. Foto: Kristel Noriega/DPE

“Ações de conscientização como esta são de extrema importância para reforçarmos a luta pela defesa, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Ressalte-se que a união de esforços e parcerias entre as instituições são essenciais para a garantia e promoção dos direitos da mulher e apoio às vítimas de violência”, disse a subdefensora-geral do Estado, Juliana Marques.



As atividades da Unidade Móvel de Acolhimento a Mulher serão realizadas em parceria com os órgãos, instituições e autoridades parceiras, além de atores da sociedade civil. Representando o Município de Rio Branco, também estiveram presentes no evento a diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Diwliane Freze; a gerente do Departamento de Políticas para Mulheres da SASDH, Danielle Santana; o gerente do Departamento de Políticas para Juventude, Henrefany Costa; e o gerente do Departamento de Promoção da Igualdade Racial, Jota Conceição, entre outros.

