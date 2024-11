Sem fugir de suas origens, radialista Cavalcante visita família no Iaco

Com mais de 33 anos de experiência no rádio, o radialista J. Cavalcante é uma das vozes mais reconhecidas do Acre. Natural da comunidade Lua Nova, localizada no Rio Iaco, na região de Sena Madureira, Cavalcante é um exemplo de perseverança e dedicação, tanto à sua profissão quanto às suas raízes.

Ainda jovem, Cavalcante deixou a comunidade para estudar na cidade. Sua determinação o levou a ser aprovado, nos anos 1990, em um concurso da Secretaria de Comunicação do Estado. Desde então, tem se destacado como um dos melhores locutores da região, conhecido por sua habilidade em animar e entreter o público, especialmente nas comunidades mais isoladas.

Apesar do sucesso, Cavalcante nunca se desvinculou de suas raízes no Rio Iaco. Ele mantém uma forte conexão com a comunidade onde nasceu e cresceu, frequentemente retornando para visitar as famílias da região. Durante essas visitas, o radialista leva não apenas sua presença calorosa, mas também sua sensibilidade para compreender e compartilhar as histórias de vida das pessoas que, mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, mantêm o sorriso no rosto e a esperança no coração.

Cavalcante é conhecido principalmente pelo programa ,Acre Rural, que vai ao ar das 4h às 6h da manhã. O programa se destaca por abordar temas do cotidiano das comunidades rurais, levando música, informações e mensagens de incentivo para quem está começando o dia. O sucesso do programa é uma prova do compromisso de Cavalcante em dar voz a quem muitas vezes é esquecido.

Com seu carisma e dedicação, J. Cavalcante representa mais do que um locutor; ele é um elo entre as comunidades mais distantes e o restante do estado. Sua trajetória inspira jovens a acreditarem em seus sonhos, mostrando que, com trabalho árduo e fé, é possível alcançar grandes conquistas sem deixar de lado suas origens.

As visitas ao Rio Iaco reforçam a importância da valorização das comunidades rurais e de suas histórias. Cavalcante, além de um comunicador, é também um porta-voz das realidades e alegrias do povo acreano, tornando-se uma figura admirada e respeitada por onde passa.

Ronaldo Duarte- Acreonline.net

