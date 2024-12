Segurança Pública realiza fiscalização e orientação a monitorados no interior do estado

Dando continuidade à operação Adsumus III, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen), está intensificando a fiscalização dos monitorados por tornozeleira eletrônica em Feijó. A ação é conduzida por equipe multidisciplinar do núcleo de monitoramento de Feijó e tem como objetivo garantir o cumprimento das determinações judiciais e promover a segurança da comunidade.

O titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, destacou a importância da operação. “Estamos comprometidos em garantir que as medidas de monitoramento sejam respeitadas. A fiscalização não é apenas uma questão de cumprimento de normas, mas também um passo essencial para a reintegração dos monitorados à sociedade. Queremos que todos entendam a importância de seguir as determinações judiciais”, ressaltou.



No último domingo, 1º, o Iapen, representado pela equipe de monitoramento eletrônico de presos, realizou uma visita de orientação aos apenados do município, quando foram abordados aspectos relacionados ao cumprimento das regras de monitoramento estabelecidas pela Vara de Execução Penal, como saídas de domicílio em horários não permitidos e permanência em locais não autorizados.



O diretor operacional da Sejusp, coronel Atahaulpa Ribera, afirmou que a operação em Feijó é um exemplo de trabalho em equipe e da colaboração entre as diferentes instituições de segurança pública. “A orientação educativa é fundamental, para que os apenados compreendam as consequências de seus atos e a importância de cumprir com as condições impostas pela justiça”, destacou.



O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, também enfatizou o foco na orientação. “As visitas realizadas têm um caráter educativo. É essencial que os apenados entendam que a tornozeleira eletrônica é uma ferramenta de monitoramento que visa a segurança de todos. Nossa equipe está comprometida em oferecer o suporte necessário para que esses indivíduos cumpram suas obrigações legais e possam, futuramente, reintegrar-se à sociedade de forma plena”, disse.

A operação de fiscalização e orientação se estendeu até o município de Tarauacá reforçando o compromisso do governo com a segurança pública e a supervisão dos monitorados, promovendo uma abordagem que une fiscalização e educação.

Para o chefe de divisão de Tarauacá, José de Jesus Viana, através da Operação Adsumos, e possível não apenas desobstruindo os espaços, mas também reafirmar o compromisso com a disciplina e a reabilitação. “Hoje, damos continuidade à Operação Adsumos, uma iniciativa importante desencadeada pela Secretaria de Segurança na nossa unidade penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá. Esta operação tem como objetivo principal a retirada de excessos de materiais que se acumulam nas celas, promovendo um ambiente mais seguro e organizado para todos”, concluiu.

Ana Paula Xavier-Agência de Noticias do Acre

