Segurança Pública implementa nova rede de radiocomunicação digital para fortalecer ações no Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio da Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação (DMTIC), implementou, no início de dezembro, uma nova rede de radiocomunicação digital, que promete revolucionar a comunicação entre os agentes da pasta. A iniciativa visa garantir uma comunicação mais estável e confiável, especialmente em áreas mais distantes da capital.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, diz que a nova rede de radiocomunicação digital é um avanço essencial para a atuação das forças de segurança: “Com uma comunicação mais eficaz, nossos agentes estarão mais bem preparados para garantir a segurança da população, mesmo nas áreas mais remotas do estado”.

Com a nova estrutura, localidades como Vila Pila, Vila Caquetá e a divisa do Acre com o Amazonas agora contam com comunicação via rádio, superando desafios enfrentados anteriormente por essas regiões. A ampliação da cobertura é um passo significativo para promover maior integração e eficiência operacional das forças de segurança.

Paulo Felipe Leitão, diretor da DMTIC, afirma que “a nova rede não apenas facilita a comunicação em tempo real, mas também fortalece a coordenação entre as forças de segurança, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente em situações críticas”.

Ana Paula Xavier Agência de Noticias do Acre

Foto: Dhárcules Pinheiro/ Ascom Sejusp

