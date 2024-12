Segurança Pública do Acre reduz índices de mortes violentas intencionais em quase 17%

Dados recentes da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) apontam que o estado teve uma redução geral de 16,92% nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs). O Acre tem apresentado reduções significativas na área de segurança pública, no período de 1 a 30 de novembro, se comparado ao mesmo período de 2023.

Em Rio Branco, os índices são ainda mais satisfatórios, com uma diminuição de 24,51% nos índices de criminalidade. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca o compromisso que a segurança pública tem de cuidar e garantir a segurança das populações acreanas.

O secretário reitera os esforços das forças policiais para combater a criminalidade. “Essa redução reflete o esforço das forças policiais, e continuaremos trabalhando para reduzir mais os índices a serem reduzidos”.



Além disso, os índices de roubos e furtos também mostraram uma redução significativa no estado, com uma diminuição de 35,36% e 11,44%, respectivamente. Em Rio Branco, essa tendência se manteve com 36,57% de queda nos roubos e 13,76% nos furtos. Os roubos, em particular, ocorrem mais frequentemente no período noturno durante o mês de novembro, enquanto os furtos se concentram nas manhãs de segunda-feira e sábado. Em Rio Branco, o roubo de celulares caiu 32,75%, mantendo os furtos nos mesmos níveis de 2023.



Os registros de crimes contra a mulher também apresentaram números positivos, com uma redução de 1,38% no estado e 3,03% em Rio Branco em relação ao

mesmo período do ano anterior. A análise dos dados revela que 60% das MVIs na capital ocorreram na 2ª Regional.

Dados da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp)

Dados da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp)

Dados da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp)

Dados da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp)

Mariana Moreira-Agência de Notícias do Acre

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram