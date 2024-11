Segunda Etapa do Enem 2024 no Acre Aconteceu com Reforço na Segurança e Grande Participação Estudantil

No último domingo, 10 de novembro, ocorreu a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, com início às 13h30, no horário local do Acre. O exame é um dos momentos mais esperados pelos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Com mais de 4,3 milhões de inscritos em todo o Brasil, o Acre teve uma participação expressiva de cerca de 26 mil candidatos, sendo mais de 16 mil apenas na capital Rio Branco.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) reforçou as medidas de segurança para garantir a tranquilidade durante a aplicação do exame. Com o auxílio de mais de 600 câmeras de monitoramento espalhadas por escolas e locais de prova, tanto na capital quanto em cidades do interior, a operação visou garantir um ambiente seguro para que os candidatos pudessem realizar as provas sem contratempos.

A realização do Enem é um marco para estudantes que buscam vagas em universidades públicas e privadas, além de acesso a programas de incentivo como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). No Acre, essa oportunidade é ainda mais valorizada, já que muitas famílias veem na educação superior um caminho para o desenvolvimento pessoal e profissional.

A segunda etapa do Enem incluiu questões de matemática e ciências da natureza, consideradas desafiadoras por muitos estudantes. Mesmo assim, o clima era de concentração e determinação por parte dos participantes, que enfrentaram meses de preparação.

“Foi um ano inteiro de estudos, muita dedicação. Agora, é esperar o resultado e torcer para que todo o esforço valha a pena”, disse Maria Eduarda, estudante de Rio Branco.

Para além dos resultados individuais, o Enem é uma porta de entrada para a melhoria na educação e na formação de novos profissionais. A expectativa é que muitos dos candidatos que realizaram o exame no Acre possam conquistar uma vaga em universidades federais, estaduais ou até mesmo bolsas em instituições particulares.

Agora, os estudantes aguardam ansiosamente pela divulgação das notas, prevista para janeiro de 2025. Com isso, eles poderão participar dos processos seletivos para o ensino superior.

O Enem 2024, com sua importância nacional, reforça o compromisso de oferecer oportunidades de ascensão educacional para milhares de jovens no Acre e em todo o Brasil, promovendo a igualdade de acesso à educação de qualidade.

Por Acreonline.net

