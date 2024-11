Secretário de Saúde Eliatian Nogueira é exonerado

O médico Eliatian da Silva Nogueira foi exonerado do cargo de secretário municipal de Saúde, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 13 de novembro. Dr. Nogueira havia assumido o cargo em 30 de abril, após a saída da ex-secretária Sheila Andrade, que deixou o posto para se candidatar nas eleições de 2024.

Com a saída de Dr. Nogueira, o secretário municipal de Gestão Administrativa, Dougllas Jonathan Santiago de Souza, foi designado para assumir temporariamente a Secretaria de Saúde, acumulando ambos os cargos até nova decisão oficial.

Acreonline.net

Com informações da Contilnet

