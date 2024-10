Secretaria Municipal de Saúde realiza atendimento a moradores em situação de rua em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, sob a coordenação do secretário Eliatian Nogueira, está realizando nesta quinta-feira,24, um atendimento especial para as pessoas em situação de rua da capital. A ação acontece no Centro Pop, localizado na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Rádio Difusora Acreana, e visa oferecer atendimento médico para aqueles que necessitam de cuidados de saúde.

Segundo Eliatian Nogueira, todos os moradores em situação de rua que precisarem de atendimento serão assistidos. Casos mais graves serão encaminhados para unidades de saúde, onde poderão fazer exames e receber medicação.

Atualmente, o Centro Pop atende 635 pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas atendimento médico, mas também refeições diárias, como café da manhã, almoço e merenda. O secretário destacou o empenho do prefeito Tião Bocalom em garantir uma saúde de qualidade, não apenas para os moradores em situação de rua, mas para toda a população de Rio Branco.

Por Ronaldo Duarte

Fotos Acreonline.net

