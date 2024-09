Secretaria de Comunicação realiza ampla cobertura da Expoacre

A festa agropecuária Expoacre, um dos eventos mais esperados do ano e a maior feira de agronegócios do estado, vem sendo marcada por grandes novidades. Para que a população fique por dentro de todas as atrações, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), vem realizando uma ampla cobertura durante todas as noites de evento.

“A cobertura jornalística que estamos realizando vem com o propósito de informar a população sobre todas as atividades oferecidas na Expoacre; é uma forma de valorizarmos o melhor da nossa região, destacando a cultura, a economia e o potencial turístico da região. A Secom conta com uma excelente equipe, que está, todas as noites, garantindo que a programação do evento chegue a todos com a melhor qualidade”, destaca a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa.

Por meio de ampla divulgação, a Secom se empenha que todos os detalhes da feira sejam divulgados ao público de maneira eficiente e dinâmica, chegando aonde muitos não conseguem ter acesso e alcançando mais de 700 comunidades do estado e da região, por meio das rádios públicas Aldeia FM e Difusora Acreana AM.



Também o público das mídias sociais pode contar com publicações atualizadas nas redes sociais, vídeos e transmissões ao vivo, nas plataformas como Facebook, Instagram e Twitter, que vêm sendo utilizadas para compartilhar os momentos mais marcantes do evento.

Outro meio de informar a sociedade se dá pela transmissão ao vivo da Expoacre via YouTube, em que os internautas acompanham em tempo real as atividades da feira, permitindo que pessoas participem virtualmente.

No site Agência de Notícias do Acre, a Secom utiliza um hotsite, que funciona como central para todas as atualizações e reportagens sobre a Expoacre. Ali, os internautas podem acompanhar notícias em tempo real, entrevistas exclusivas, galerias de fotos e vídeos, obtendo uma visão completa do evento.



Para que o evento transcorra da melhor forma, todo o processo também conta com o importante apoio da equipe administrativa da Secom, que desempenha um papel fundamental na organização e execução do evento, atuando no planejamento e coordenação de todos os aspectos logísticos, além do gerenciamento e cronograma das atividades exercidas, garantindo que todas as atividades fluam de forma organizada e harmônica.

Por Juliana Queiroz- Agência de Notícias do Acre

Foto: Alice Leão/Sete

