Secretaria de Comunicação do Acre recebe estudantes do curso Técnico de Administração do Senac

A Secretaria de Comunicação do Estado do Acre (Secom), recebeu na última terça-feira, 8, alunos do curso de Técnico em Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/Acre) que fazem parte do Programa do Novo Ensino Médio.

Durante a visita, os estudantes observaram os processos e procedimentos de gestão de Comunicação e Marketing da Secom. A professora Dayane Bezerra, destacou que o curso é dividido em várias unidades curriculares e uma das unidades curriculares é composta pela área de marketing.



“Nós estamos formando profissionais técnicos que poderão estar realizando as atividades deles tanto na área governamental, sendo um prestador de serviço ou um profissional concursado ou do setor privado e até mesmo na área do empreendedorismo, abrindo seu próprio negócio. E trazendo eles para uma instituição estadual onde compreende as áreas de Jornalismo, Publicidade, Comunicação e Marketing, eles podem entender todo o processo na prática que é realizado dentro desses departamentos a qual eles já estudaram a teoria na unidade do núcleo educacional de aprendizagem do Senac”, pontou a professora.



O estudante David Dutra, 18 anos, relatou sua experiencia durante a visita. “Eu achei bem interessante, pude conhecer mais sobre essa área do Estado, sobre a Comunicação e tudo que é feito até chegar a nós. De onde vem, como funciona toda a base de logística até a chegada da notícia. Essa foi uma experiência nova e gratificante, com certeza, porque até então eu não sabia como ocorria esse processo de produção”, destacou o jovem.



“Eu estou achando ótima, eu tive sempre curiosidade de ver como é que é feita, como eles falaram sobre a matéria, como é que é feita do caminho até a notícia ser postada. Eu sempre tive curiosidade sobre isso, gostei demais”, frisou a estudante Jardila Xavier, 17 anos.

No setor de Jornalismo, o editor-chefe da Agência de Notícias do Acre, Elenilson Oliveira, e a repórter Tácita Muniz, contaram aos alunos, o fluxo de produção dos conteúdos publicados no site da Agência de Notícias do Acre, bem como sobre a importância das rádios públicas, Aldeia e Difusora, para as populações mais isoladas.

“Expliquei como funciona a produção da pauta desde o alinhamento com a editoria até a externa, quando finalizamos o material com personagens, indicadores e histórias impactadas por aquele assunto que estamos abordando. Outro ponto que fiz questão de frisar é a importância da comunicação, principalmente pública, para a transparência de uma gestão e manutenção da democracia, já que é uma prestação de contas do governo à população. Acho importante que a comunidade entenda como funciona esse mecanismo e tenha consciência de que uma comunicação fortalecida é uma arma contra a opacidade de qualquer que seja a instituição,” disse a repórter.

Diretora Administrativa da Secom, Sabrina Gondim, explica o funcionamento da parte Administrativa no setor público. Foto: Alefson Domingos/Secom

Na área de Administração, a diretora administrativa da Secom, Sabrina Gondim, explicou como ocorre a tramitação dos processos administrativos para garantir o bom funcionamento da secretaria. “Apresentei um pouco de como funciona a gestão pública, no caso específico aqui da Secretaria de Comunicação. Explicamos como funciona o planejamento das atividades, a execução, o monitoramento do acompanhamento dessas metas estabelecidas lá no planejado, como se dá um processo de compra na administração pública, que não é tão simples como na privada, que tem que ter um processo licitatório para a aquisição de qualquer bem ou serviço que a administração pública precise. E a partir daí, o registro no patrimônio, o pagamento pelo setor financeiro, a logística dos transportes, dos servidores, das equipes e de materiais também necessários, o funcionamento administrativo de uma secretaria”, relatou a gestora.

No setor de Marketing e Publicidade, as equipes fizeram uma apresentação do trabalho que é desenvolvido nos setores. “Durante a visita dos estudantes nós apresentamos o fluxo no setor de Marketing e Inovação, e como funciona, desde a chegada da demanda até a entrega do material completo e solucionamos algumas questões que eles tinham referente a edições de vídeo”, descreveu o social mídia, Alisson Bezerra.

“Por meio da visita eles estão adquirindo conhecimento, a qual eles estão vivenciando as atividades, mesmo que seja passando, visitando os departamentos, eles estão conhecendo principalmente os equipamentos utilizados para cada área de trabalho, os processos e dentro dos processos, os procedimentos elaborados para a realização dessas tarefas, inclusive dentro da área do departamento de edição. Eles puderam entender todo o processo da parte administrativa, desde o planejamento da programação, que vai ser elaborada as matérias, deslocamento, logística, requisição de materiais e os equipamentos necessários para que todas as notícias cheguem à visualização e conhecimento da população acreana”, acrescentou a professora.

Por Fhaidy Acosta- Agência de Notícias do Acre

Foto: Josciney Bastos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram