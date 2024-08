Secretaria de Comunicação adquire equipamentos para suporte jornalístico com apoio do Programa REM

Com o objetivo de melhorar o Sistema Público de Comunicação, com foco nas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana AM, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) adquiriu equipamentos para modernizar as transmissões radiofônicas e, dessa forma, proporcionar mais qualidade na divulgação de informações de interesse público, tanto na capital, quanto no interior. Por meio de financiamento do Programa REM Acre Fase II, foram investidos mais de R$ 207 mil, e os equipamentos foram entregues na última sexta-feira, 9.



A Secretaria de Comunicação é sub-executora do REM. Isto posto, torna-se a instituição receptora de recursos do projeto. Esse investimento na comunicação torna viável fornecer com gratuidade à população acreana diversos serviços que a deixam informada das principais ações de seus governantes e de ações sociais que melhoram o cotidiano das populações dos 22 municípios do estado.

Os equipamentos atenderão às necessidades de funcionamento das unidades das rádios Aldeia FM e Difusora Acreana AM que estão instalados nas cidades de Brasileia; Xapuri, rádio AM e FM; Rio Branco, rádio Aldeia FM e Difusora Acreana; Sena Madureira, rádio AM e FM; Feijó, rádio AM e FM; Tarauacá, rádio AM e FM e Cruzeiro do Sul com rádio FM. Os maiores beneficiados serão a população do estado do Acre, em especial as comunidades rurais e ribeirinhas tão carentes de acesso à informação.



A titular da Secom, Nayara Lessa, comemorou a chegada dos equipamentos: “Com esses novos recursos vamos poder aprimorar ainda mais a cobertura radiofônica, principalmente nos municípios, e garantir maior transparência e visibilidade às ações realizadas. É um grande avanço para a comunicação do estado. Agradecemos ao REM pelo apoio e parceria com o Sistema Público de Comunicação”.

A coordenadora-geral do Programa REM Acre, Marta Azevedo, destacou a importância do investimento: “A compra desses equipamentos é um investimento significativo para a transparência e a divulgação dos projetos e resultados do Programa REM e do governo do Estado, refletindo o nosso compromisso para alcançar os beneficiários que estão na ponta em suas localidades. Esses equipamentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas nossas rádios e ajudar a superar as barreiras geográficas para a comunicação”.



Os recursos investidos garantiram a compra de diversos itens, incluindo: 900 metros de Cabo Coaxial Cellflex, 2 conectores coaxiais tipo EIA 1.5/8” para cabo 7/8”, 20 conectores coaxiais tipo EIA 7/8” para cabo 7/8”, 20 conectores Flanger tipo EIA 7/8” para cabo 7/8”, 120 conectores para cabo de rede Cat6 fêmea, 20 conectores tipo N macho para cabo LCF 1/2”, 100 conectores para cabo de rede Cat6 macho, 1 link de transmissão com 2 cabos e 2 antenas, 1 rádio para medida de campo, 1 servidor de dados e 8 cooktops.

Programa REM Acre

O Programa REM Acre possui inúmeros projetos em execução, voltados à proteção florestal e apoio às cadeias produtivas sustentáveis, por meio da implementação dos subprogramas: Territórios Indígenas, Produção Familiar Sustentável, Pecuária Diversificada Sustentável, Fortalecimento do Sisa e Mecanismos de REDD+.

Essas iniciativas reúnem estratégias voltadas para o desenvolvimento sustentável, aliado à concessão de benefícios às comunidades tradicionais e povos indígenas, que assumem o compromisso de reduzir o desmatamento e contribuir para a conservação e manutenção da floresta em pé.

Sempre que solicitado, a Secom atua em parceria com as executoras, realizando a cobertura das agendas, reuniões e viagens de campo para captação de imagens, produção de vídeos, documentários e entrevistas junto aos beneficiários nas comunidades rurais, extrativistas e indígenas.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Alefson Domingos/Secom

