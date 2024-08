Seca do Rio Madeira pode elevar em até 20% o valor dos combustíveis no Acre; entenda

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) anunciou que em razão da seca extrema do Rio Madeira, o valor do combustível no Acre e Rondônia deve ter um aumento de até 20%, o que representa, em média, de R$ 0,40 por litro no preço da gasolina e do Diesel.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) por meio de nota emitida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Acre (Sindepac).

De acordo com a nota, o motivo dessa elevação é por conta das Distribuidoras de combustíveis de Manaus, no Amazonas, que abastecem parte dos estados do Acre e Rondônia.

O transporte do produto é feito por meio balsas no rio Madeira. Com a seca, a navegação demora mais que o normal e muitas vezes as balsas operam com uma capacidade menor para que não encalhem nos bancos de areia, o que gera mais custos.

Na nota, o presidente do Sindepac, Delano Lima, declarou que o setor enxerga esse aumento com preocupação.

“Aqui em Rio Branco também não vai ser diferente, algumas Distribuidoras já estão repassando os reajustes devido a mudança no transporte modal dos combustíveis”, lamentou.

O mesmo cenário foi visto no período de seca do ano passado.

Matheus Mello, ContilNet

