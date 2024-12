Santos anuncia a contratação do técnico Pedro Caixinha

Português assina contrato com o Peixe até dezembro de 2026 e já inicia planejamento do elenco para a próxima temporada

Depois de muitas procuras pelo mercado, o Santos definiu, enfim, o novo treinador para a temporada 2025. Nesta segunda (23), o clube anunciou a contratação do técnico Pedro Caixinha, que assinou até o fim de 2026.

O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, e o CEO Pedro Martins comunicaram a contratação do treinador português, em coletiva na tarde desta segunda-feira. Ele assume o comando após a saída de Fábio Carille, fechado com o Vasco.

Por Redação Jogada10

