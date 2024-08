Santinha derrota o Paulão em duelo isolado do Estadual Sub-15

A Escolinha do Santinha derrotou a Escolinha do Paulão por 5 a 1 nesta quarta, 14, no campo B da Federação de Futebol, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Sub-15.

“Temos uma equipe formada por atletas abaixo dos 15 anos e o objetivo é colocar essa garotada para jogar acelerando um pouco o processo dentro das competições”, explicou o treinador do Santinha, Maydenson Costa.

Fecha a semana

Conquista e Vila da Amizade se enfrentam nesta quinta, 15, a partir das 15 horas, no campo B, e o duelo fecha a semana de confrontos pela fase de classificação do Campeonato Estadual.

