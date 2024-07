Santa Cruz vence o Rio Branco e conquista do Estadual Sub-20

O Santa Cruz venceu o Rio Branco por 1 a 0 na última terça, 16, com gol do meia Souza, aos 10 do segundo tempo, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-20. Além da taça, o Santa Cruz garante a participação nas Copas São Paulo e do Brasil na temporada de 2025.

Bem disputado e nervoso

Como na maioria das finais, Santa Cruz e Rio Branco fizeram uma partida bem disputada e nervosa. O Santa Cruz mudou a maneira de marcar e criou dificuldades para o Estrelão realizar as jogadas em velocidade com Kikinha e Vitinho.

Na segunda etapa, o meia Souza cobrou uma falta e o goleiro Lucas falhou, 1 a 0.

O Rio Branco foi para o desespero e ainda conseguiu mandar uma bola na trave com o atacante André.

Maydenson conquista

O técnico Maydenson Costa assumiu o comando do Santa Cruz depois do início do Campeonato e conseguiu conquistar o seu primeiro título.

“Preciso agradecer a Deus e a diretoria do Santa Cruz pela confiança”, disse o treinador campeão.

Santa Cruz na Copinha

O Santa Cruz será o representante do futebol acreano na Copa São Paulo e na Copa do Brasil.

“A diretoria do Santa Cruz deu entrada na documentação para a profissionalização e isso garante a equipe na Copa São Paulo”, explicou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino.

Adem comemorou

O CEO do Santa Cruz, Adem Araújo, comemorou a conquista do título no gramado do Florestão.

“O futebol do Santa Cruz sempre terá a base como prioridade. Essa conquista significa muito”, afirmou Adem Araújo.

Vasco em 3º no torneio

O Vasco empatou com o Náuas por 1 a 1 e terminou o Estadual Sub-20 na terceira colocação.

