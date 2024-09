Vídeo- Saiba quem é o personal da Live que está sendo acusado de estuprar uma jovem a caminho da escola

Paulo Fabrício, personal trainer conhecido nas redes sociais por suas transmissões ao vivo, foi preso em Manaus, acusado de estuprar uma jovem de 18 anos. O crime ocorreu enquanto a vítima caminhava para a escola na avenida Jurunas, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital amazonense. Câmeras de vigilância foram fundamentais para identificar o suspeito.

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima relatou em depoimento que Paulo a forçou a entrar em seu carro, um Ônix branco, e a levou para uma rua deserta, onde o estupro foi consumado. “Nós tivemos muito cuidado com a investigação para que não houvesse dúvidas quanto à autoria do delito. Identificamos o carro, que está no nome do suspeito, e a perícia confirmou o estupro. A vítima reconheceu Paulo, principalmente devido à tatuagem característica que ela descreveu”, afirmou o delegado.

Além do crime de estupro, Paulo insultou a jovem e ainda pediu informações sobre a escola dela, anotando seu nome e número de telefone no caderno da vítima, o que também foi decisivo para sua identificação. Tocador de vídeo 00:02 00:16 Paulo foi detido em uma academia na avenida Max Teixeira, durante o cumprimento do mandado de prisão.

Na abordagem, ele fez ameaças verbais. A vítima, que já passava por tratamento psicológico devido ao diagnóstico de depressão e TDAH, agora terá o acompanhamento intensificado para lidar com o trauma causado pelo ataque. Veja vídeo: Tocador de vídeo 00:00 00:08 Nota de repúdio do CREF8 O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) divulgou uma nota repudiando o ato criminoso.

Na nota, o órgão expressou profunda condenação ao episódio e ressaltou que o profissional de educação física envolvido já foi identificado, e que o caso será encaminhado à Câmara de Julgamento para as devidas providências. O CREF8 destacou que os profissionais de educação física têm o compromisso de atuar com ética e responsabilidade social, sempre visando o respeito e a preservação da vida. Paulo Fabrício está à disposição da Justiça e responderá pelo crime de estupro.

Por Oliveira-CM7

