Saiba quando você receberá o Bolsa Família em Novembro e Dezembro

O Bolsa Família é um dos programas de transferência de renda mais importantes do Brasil. Em 2024, novas informações sobre o calendário de pagamentos foram divulgadas. As atualizações visam garantir que os beneficiários possam organizar suas finanças de maneira mais eficiente.

A cada mês, cerca de R$ 14 bilhões são injetados na economia através do programa, beneficiando mais de 20 milhões de famílias em todo o país. As datas para os pagamentos de novembro e dezembro de 2024 já estão disponíveis.

Quais São as Datas de Pagamento do Bolsa Família para 2024?

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um cronograma estabelecido de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Este sistema ajuda a evitar aglomerações e facilita o processo de repasse. As datas para novembro e dezembro estão detalhadas a seguir:

Novembro:

NIS final 1: 14 de novembro

NIS final 2: 18 de novembro

NIS final 3: 19 de novembro

NIS final 4: 21 de novembro

NIS final 5: 22 de novembro

NIS final 6: 25 de novembro

NIS final 7: 26 de novembro

NIS final 8: 27 de novembro

NIS final 9: 28 de novembro

NIS final 0: 29 de novembro

Dezembro:

NIS final 1: 10 de dezembro

NIS final 2: 11 de dezembro

NIS final 3: 12 de dezembro

NIS final 4: 13 de dezembro

NIS final 5: 16 de dezembro

NIS final 6: 17 de dezembro

NIS final 7: 18 de dezembro

NIS final 8: 19 de dezembro

NIS final 9: 20 de dezembro

NIS final 0: 23 de dezembro

O que Esperar do Auxílio-Gás em 2024?

O Auxílio-Gás, outro benefício relevante, será pago bimestralmente em 2024. Os pagamentos seguem os ciclos do Bolsa Família, com o próximo agendado para dezembro. Este auxílio é baseado no preço do botijão de gás de 13kg, conforme avaliação da ANP.

Cerca de 5,5 milhões de famílias devem ser beneficiadas, ajudando a aliviar o impacto das flutuações nos preços de insumos básicos nas despesas familiares.

Como Consultar os Benefícios do Bolsa Família?

Para facilitar o acesso a informações sobre o Bolsa Família e o Auxílio-Gás, o Governo Federal disponibiliza consultas práticas. Beneficiários podem acessar detalhes através do aplicativo do programa ou via internet pelo Cadastro Único. Além disso, o telefone 121 da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania está disponível para orientações.

Manter o cadastro atualizado no CadÚnico a cada 24 meses e comprovar renda mensal per capita de até R$ 218 são condições essenciais para continuar recebendo os benefícios.

Por Raquel Kirlien

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram