Saiba como ficará a Operação do Transporte Público para o Ano Novo em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), divulgou nesta segunda-feira (30), como será o Plano de Operação do Transporte Público para àqueles que pretendem prestigiar o Réveillon no Estacionamento do Estádio Arena da Floresta, evento promovido em parceria entre o Estado, Prefeitura da capital e Acisa.

Do dia 31 para o dia 1º, a RBTrans vai oferecer uma linha especial entre 20h e 3h da manhã. O ponto de embarque/desembarque, após às 23h, será em frente à Galeria Cunha, na rua Quintino Bocaiúva.

Neste ano, o tradicional Réveillon da capital contará com Wanderley Andrade e Léo Magalhães como atrações nacionais. O evento terá a presença da economia solidária e também de quatro bandas locais para embalar a festa.

Além dos ônibus, pontos para taxistas e mototaxistas serão delimitados no centro da cidade, na rua Quintino Bocaiúva, ao lado da Galeria Cunha. Já na Via Chico Mendes, o ponto para táxi ficará ao lado do Restaurante Picanha Mix e de mototáxi em frente a Sabenauto Chevrolet, para completar o transporte de passageiros.

O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, destacou o empenho da gestão em proporcionar uma boa virada do ano, para que a família possa prestigiar o evento e ter a garantia de voltar para seu lar em segurança.

“Todos os anos nós temos o atendimento que sentimos ser importante para atender a população que não detém de veículo próprio. O transporte alterado para esse dia específico de final de ano busca assistir à população que vai participar desse momento glorioso o qual é a virada de ano”.

Bruna Giovanna/Assecom

