Roberto Duarte e Jairo Cassiano participam de evento promovido pelo Instituto Maria Matos

O Instituto Maria Matos, implantado em Sena Madureira com a meta de desenvolver projetos na área social, realizou no último sábado (19) um grande evento para comemorar o Dia das Crianças. A iniciativa ocorreu na Primeira Igreja Batista Regular e reuniu dezenas de crianças da Escolinha de futebol do Instituto Léo Moura que foi instalado em Sena por intermédio do senador Alan Rick (UB).

Dentre as autoridades que prestigiaram o evento estavam o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), o assessor parlamentar e ex-prefeito Jairo Cassiano, a presidente do Instituto Maria Matos, Edgardina Matos e outros convidados.

Na ocasião, houve momento de louvar a Deus, teatro, ministração da palavra de Deus, brincadeiras e foi servido um delicioso lanche para a criançada. “Inicialmente, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Também fica o nosso agradecimento ao senador Alan Rick pela parceria, ao deputado federal Roberto Duarte e demais colaboradores. Foi uma tarde de lazer e entretenimento. As nossas crianças merecem essa homenagem”, destacou Jairo Cassiano.

É importante salientar que o Instituto Léo Moura foi trazido para Sena Madureira através de um pedido feito por Jairo Cassiano ao senador Alan Rick. “A Escolinha de futebol do Léo Moura gera oportunidades para muitas crianças e concretiza sonhos. É importante que as crianças tenham disciplina, o espírito esportivo. Do jeito que tem as regras na vida, tem as regras também no futebol. As crianças são o futuro do nosso País e o Esporte gera a inclusão social, principalmente dos menos favorecidos. Vamos continuar estendo a mão nesse sentido, fazendo a nossa parte como cristão”, acrescentou.

Durante o evento, o deputado federal Roberto Duarte se comprometeu em canalizar recursos para a compra de mais um ônibus para o Instituto Maria Matos, o que vai ampliar os atendimentos para a população de Sena Madureira. “Com o ônibus que o Instituto possui, fruto de emenda do senador Alan Rick, atendemos as igrejas e também fizemos diversas ações no período da alagação. Esse anúncio do deputado Roberto Duarte nos motiva mais ainda. Paralelo a isso, estamos trabalhando a construção de um barco para as missões nos rios do nosso município”, completou.

Por Acreonline.net

