Rio Purus começa a receber uma grande quantidade de água e moradores de Santa Rosa do Purus dão pulos de alegria

As fortes chuvas que têm caído na região do Acre aumentaram significativamente o nível do Rio Purus, especialmente na área próxima a Sena Madureira. Esse fenômeno traz benefícios importantes para as comunidades ribeirinhas.

Para as famílias que vivem às margens do rio, o aumento das águas favorece a pesca, pois o período de piracema atrai diversas espécies de peixes maiores, garantindo alimento e renda.

Além disso, os moradores de Santa Rosa do Purus comemoram a cheia, já que o transporte fluvial, vital para o abastecimento do município com mercadorias, combustíveis e outros produtos, se torna mais eficiente com a subida das águas.

Embora a cheia traga vantagens, é essencial que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e aos alertas das autoridades para evitar problemas causados por possíveis inundações.

Ronaldo Duarte- Acreonline.net

