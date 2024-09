Rio Iaco enfrenta maior seca da história e queimadas intensificam crise no Acre

O município de Sena Madureira, vive um dos momentos mais críticos de sua história com a seca extrema do Rio Iaco. Neste domingo (22), o nível do rio atingiu a marca de apenas 32 centímetros de profundidade, o menor já registrado, afetando diretamente a vida de diversas famílias ribeirinhas que dependem do rio.

Para as comunidades que vivem nas margens do Rio Iaco, o rio é a principal via de acesso à cidade. Com a baixa severa, barcos e canoas, que são os principais meios de transporte, encontram grandes dificuldades para navegar. Isso envolve não apenas o acesso à cidade para a compra de mantimentos e mercadorias, mas também o escoamento das produções agrícolas, que representam a principal fonte de sustento de muitas famílias ribeirinhas.

Além da seca histórica, as queimadas estão agravando ainda mais a situação no município e em todo o estado do Acre. A fumaça proveniente das queimadas traz graves consequências à saúde da população, com impactos mais severos para idosos e crianças, que enfrentam dificuldades respiratórias. A qualidade do ar está piorando em várias regiões do estado, contribuindo para o aumento de atendimentos médicos.

As condições climáticas extremas que o Acre enfrenta não são um problema isolado. O estado é afetado pela combinação de intensa estiagem e desmatamento, que intensifica as queimadas e agrava a crise hídrica. A seca do Rio Iaco reflete um cenário mais amplo de alteração no clima local, influenciado por fatores ambientais e pela ação humana. Essas mudanças trazem não apenas dificuldades econômicas, como perdas de colheitas, mas também problemas sociais e de saúde pública, criando uma crise que afeta toda a população.

Diante dessa situação alarmante, as autoridades locais e estaduais estão em alerta, monitorando de perto o nível dos rios e a qualidade do ar. Equipes de defesa civil e saúde estão trabalhando para mitigar os efeitos da seca e das queimadas.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram