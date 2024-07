Rio Branco vence o Náuas e chega invicto na decisão do Estadual

O Rio Branco derrotou o Náuas por 3 a 1 nesta sexta, 12, no Florestão, e chega invicto na decisão do Campeonato Estadual Sub-20. Nickson, Vitinho e Matheus marcaram os gols do Estrelão enquanto Alanzinho anotou para o Cacique.

O Rio Branco enfrenta o Santa Cruz na terça, 16, às 17 horas, no Florestão, e se vencer será campeão em 2024.

Resumo partida

O Rio Branco iniciou a partida no ataque e abriu 2 a 0. A equipe ainda criou oportunidades, mas voltou a perde muitas chances. Na segunda etapa, Alanzinho descontou e Matheus fechou o placar para tranquilidade do Mais Querido.

Fala, Eriano!

“Mesmo com a vantagem de dois gols, o primeiro tempo do Rio Branco foi muito abaixo. Na etapa final, conseguimos melhorar, mas voltamos a perder muitos gols e isso em um jogo mais equilibrado pode ser determinante”, comentou o técnico do Rio Branco, Eriano dos Santos.

Náuas eliminado

A derrota para o Rio Branco acabou com todas as possibilidades do Náuas lutar pelo título do Estadual.

“Trabalhamos pouco e sem nenhuma estrutura. A nossa realidade é difícil e mesmo com todas as dificuldades chegamos nas finais”, afirmou o treinador do Náuas, Zacarias Lopes.

