Rio Branco ganha selo UNICEF, por melhorar condições de vida de crianças e adolescentes

Por meio do tripé: saúde educação e assistência social, o Selo UNICEF, reconhece as cidades que se empenharam em cuidar bem da primeira infância e da adolescência, que melhoraram a educação em creches até a transição de jovens para o mundo do trabalho. Cidades que investiram em saúde física e mental de meninas e meninos, que promoveram hábitos de higiene e acesso à água limpa, que protegem crianças e adolescentes das violências e que garantem a proteção social às famílias vulneráveis, em especial àquelas oriundas de povos e comunidades tradicionais.



Rio Branco avançou mais que a edição nacional, alcançando impactos positivos para a infância e adolescência tendo o Selo como reconhecimento desses feitos.

O prefeito de Rio Branco e também presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) falou sobre o reconhecimento.

“O reconhecimento do Unicef é exatamente pelo trabalho realizado nessas nossas oito prefeituras. Eu estou muito feliz, né? Que a nível de Brasil são mais de 5.500 municípios, e poucos desses municípios acabam recebendo o selo do Unicef. Por quê? Porque atingiram as metas e até ultrapassaram as metas. Então, eu estou feliz que o Estado do Acre tenha esses oito municípios e dentre eles, é claro, a nossa querida Rio Branco”, destacou.

Para os gestores de educação e assistência social, em Rio Branco, as conquistas foram paulatinamente.

“Nós somos parceiros, junto com a SASDH, a Semsa, o Conselho, várias entidades fizeram parte, mas há uma determinação do nosso prefeito, que nós não poderíamos deixar de ganhar este selo, e nós mostramos que, como nós temos profissionais competentes, nós conseguimos”, disse a secretária Municipal de Saúde, Nabiha Bestene.



“Na área da saúde tem um acompanhamento, na área da educação tem a busca ativa das crianças que estão fora de sala de aula, na área social nós acompanhamos as famílias, as crianças que estão em vulnerabilidade social. Então, é a confirmação, de um trabalho bem feito, realizado pela gestão do prefeito”, explicou o secretário de Direitos Humanos.



Para Olavinho Boiadeiro, prefeito de Acrelândia, o desafio agora é manter o reconhecimento no próximo mandato.

“A juventude merece, eu acho que é preciso, os municípios do Brasil, em especial aqui na cidade do Acre. Vamos aqui falar de Acrelândia, eu acho que nada mais justo que dar aí todo suporte para a juventude, é preciso e a gente está aqui pronto para isso.”

“Com toda certeza, os municípios do estado do Acre e o próprio estado do Acre merecem esse reconhecimento, afinal de contas o investimento na infância e na juventude é o melhor caminho para um futuro mais promissor”, concluiu o promotor de Justiça e secretário-geral da Unicef, Cláudio Oshiro.

Luizio Oliveira/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom

