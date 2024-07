Rio Branco enfrenta o Humaitá e tenta “seguir vivo” no Brasileiro

O Rio Branco enfrenta o Humaitá neste sábado, 6, a partir das 19 horas, no Florestão, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Com 11 pontos e na 7ª colocação do grupo A1, o Estrelão precisa vencer para manter as poucas possibilidades de classificação.

Perdeu jogadores

Depois de três derrotas consecutivas, o Rio Branco viveu mais uma semana complicada. O lateral Peu, o zagueiro Uberaba e o meia Felipinho deixaram o clube e com isso o técnico Marcelo Brás perdeu opções importantes.

Vai mudar

Marcelo Brás vai fazer mudanças no Rio Branco e cobrou durante a semana mais empenho dos atletas.

“O Rio Branco é um time vencedor e os atletas precisam entender o tamanho da responsabilidade. Ainda temos chances de lutar pela classificação e precisamos vencer”, disse o técnico.

Pior campanha

O Humaitá, time de pior campanha entre todas as séries do futebol brasileiro, entra em campo somente para cumprir tabela. O técnico interino, Elison Silva, poderá contar com a volta do zagueiro Gabriel, mas não terá o lateral direito Matheus, suspenso.

Arbitragem

Jailton Mora Silva, da Bahia, apita o jogo. Antônio Neilson e Verônica Severino, ambos do Acre, serão os auxiliares.

Por PHD Esporte Clube

