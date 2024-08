Rio Branco e De La Cruz fazem jogo de abertura do Estadual

Rio Branco e De La Cruz fazem nesta segunda, 5, no campo B da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), o jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-15. A competição terá 26 times na disputa.

“Teremos uma competição bem disputada e esse número de equipes mostra o acerto da federação em abrir para times não filiados. O objetivo é ter o maior número de garotos em campo na base”, comentou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Durante a semana

Leandro Rodrigues confirmou as partidas do Sub-15 de segunda a quinta, no campo B.

“Vamos ter jogos todos os dias da semana. Essa foi a solução para podermos fechar o torneio dentro do prazo programado”, explicou Leandro Rodrigues.

