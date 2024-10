Rio Acre continua subindo e facilita trafegabilidade fluvial

O Rio Acre, que banha a capital Rio Branco, continua apresentando elevação no nível das águas. De acordo com dados da Defesa Civil, nesta manhã de quinta feira,31, o rio registrou a marca de 3,55 metros, o que vem facilitando a navegação fluvial, um alívio para as comunidades ribeirinhas que dependem do transporte por barco para se locomover e escoar produtos.

Esse aumento gradual no nível das águas é fundamental para o dia a dia dos moradores que residem nas margens do rio. Muitos desses ribeirinhos utilizam o rio como via principal para o transporte de mercadorias, acesso a serviços essenciais e deslocamento para outras áreas da cidade.

Além disso, a elevação no nível do Rio Acre beneficia o Sistema de Abastecimento de Água do Saneacre. Com maior volume de água disponível, a captação se torna mais eficiente, permitindo uma melhoria no fornecimento de água potável para diversos bairros da capital, garantindo que as necessidades básicas da população sejam atendidas de forma mais rápida e eficaz.

A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio, garantindo que tanto os ribeirinhos quanto os moradores da cidade possam aproveitar esses benefícios sem maiores riscos de alagamentos.

Por Ronaldo Duarte

