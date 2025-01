Réveillon da Família reúne milhares em Cruzeiro do Sul e celebra esperança e união

A tradicional festa de Réveillon da Família no Vale do Juruá atraiu um grande público para a celebração da virada do ano em Cruzeiro do Sul. Realizado na Arena do Juruá, o evento contou com shows de Chicão dos Teclados e Tarcísio do Acordeon, além de uma feira de economia solidária que movimentou empreendedores locais e trouxe mais um motivo de celebração à comunidade.

A festa teve a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do prefeito Zequinha Lima, que celebraram o evento como um marco de esperança e união para o ano de 2025.



“Essa celebração representa o que há de melhor no nosso estado: a união das famílias, o acolhimento e a força do nosso povo. Entramos em 2025 com muito otimismo, com a certeza de que dias ainda melhores estão por vir. Agradeço a Deus e ao povo do Acre por esse momento tão especial”, destacou o governador Gladson Cameli.

A vice-governadora Mailza reforçou a importância de eventos como este para a valorização das famílias e do empreendedorismo local. “É emocionante ver a Arena cheia de pessoas celebrando juntas. A economia solidária aqui presente é uma demonstração de que, juntos, podemos crescer e ajudar a nossa comunidade a prosperar.”



O prefeito Zequinha Lima também enfatizou o caráter simbólico do evento. “Esse Réveillon mostra a força da nossa cidade. É uma oportunidade de confraternizar e celebrar com nossas famílias, ao mesmo tempo em que apoiamos os empreendedores locais. Cruzeiro do Sul é forte porque tem um povo trabalhador e cheio de fé.”



Os empreendedores que participaram da feira de economia solidária comemoraram os bons resultados. Maria do Socorro Silva, dona de uma barraca de salgados, estava radiante com as vendas. “Foi uma noite incrível! Além de vender muito, consegui divulgar meus produtos para muitas pessoas. É uma oportunidade única para quem está começando um negócio”, disse.

O público foi embalado pelos sucessos dos cantores Chicão dos Teclados e Tarcísio do Acordeon, que fizeram questão de expressar o carinho pelo evento e pelo povo do Juruá. “Tocar aqui, no coração do Acre, é sempre uma emoção única. Vocês são um público especial, cheio de energia e alegria. É uma honra fazer parte dessa festa tão linda”, disse Chicão dos Teclados.

Tarcísio do Acordeon também elogiou a receptividade. “Essa terra tem uma magia especial. Ver todo mundo cantando e dançando junto, celebrando com suas famílias, é algo que enche o coração da gente de alegria. Obrigado, Cruzeiro do Sul, por esse momento inesquecível!”



Para quem foi prestigiar, o evento foi mais do que um simples show: foi um momento de renovação e esperança. “Eu vim com minha família, e foi maravilhoso. Os cantores foram incríveis, as barracas estavam lindas e o clima de alegria foi contagiante. Começar o ano assim dá uma força enorme para acreditar em dias melhores”, afirmou Maria Aparecida Pinheiro, moradora de Cruzeiro do Sul.

A festa de Réveillon da Família reafirmou, mais uma vez, o compromisso do governo do Acre e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul com a valorização das tradições locais e o fortalecimento da comunidade. A chegada de 2025 foi marcada por música, empreendedorismo e, acima de tudo, muita união e fé no futuro.

Aline Querolaine Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Santos/Secom

