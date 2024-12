Réveillon da Família celebra a chegada do Ano Novo com atrações musicais e shows pirotécnicos

O Ano Novo se aproxima e a festa do Réveillon da Família irá garantir a celebração com música, segurança e uma oferta variada de comidas típicas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O evento é uma realização do governo do Acre, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs) e prefeituras municipais.

“Chegamos ao encerramento de mais um ano de grandes ações e realizações do governo do Acre, e não poderíamos deixar de comemorar a chegada de um ano novo com celebração. Em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, teremos apresentações musicais, a presença dos empreendedores da Economia Solidária e um show de fogos de artifício sem estampido, pra celebrar esse momento respeitando a todos. Tenho certeza que será uma festa linda para todas as famílias”, destacou o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

O Réveillon da Família é realizado em parceria entre Estado e Prefeitura Municipal de Rio Branco e, neste ano, a queima de fogos será com artifícios sem estampido pelo município.

Atrações musicais

Em Rio Branco, a festa será realizada na Arena da Floresta e terá início na noite de 31 de dezembro, se estendendo dia 1º de janeiro de 2025. Os presentes poderão curtir os shows do Trio Furacão, Ivan de Carvalho, Mugs 2, Sandra Melo. Grandes nomes como Léo Magalhães e Wanderley Andrade seráo atrações nacionais na festa da virada. O Réveillon também continua com Álamo Kário.

Já em Cruzeiro do Sul, a celebração acontecerá na Arena do Juruá, com as apresentações de Tarcísio do Acordeon e Chicão dos Teclados. Assim como na capital, o evento celebra a chegada do novo ano em um ambiente seguro e festivo.

Segurança e conforto

A segurança dos participantes é uma prioridade dos organizadores. Equipes de segurança estarão presentes em ambos os locais, garantindo que todos possam desfrutar da festa com tranquilidade.

Um dos destaques da festa será o show pirotécnico de fogos de artifício sem estampido, proporcionando uma experiência visual repleta de cores, ao mesmo tempo que respeita o bem-estar de animais e pessoas sensíveis a sons intensos.

Economia Solidária

A Economia Solidária também marcará presença no Réveillon da Família, em Rio Branco. Cerca de 70 empreendimentos ofertarão ao público um cardápio diversificado de comidas típicas regionais, com a organização da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e associações locais, valorizando a cultura e a gastronomia acreana e os empreendedores da região.

Agência de Noticias do Acre

