Resgate aeromédico no Acre socorre jovem indígena em trabalho de parto

A Secretaria de Segurança Pública do Acre (SEJUSP-AC), por meio da tripulação de helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), juntamente com a equipe do SAMU, fizeram um regaste aeromédico no último domingo, 22, na Aldeia Santa Cruz, localizada às margens do Rio Yaco, município de Assis Brasil.

A solicitação de resgate atendeu uma jovem indígena de 19 anos, grávida em “trabalho de parto”, com suspeita de sofrimento fetal. Após o voo que durou cerca de 02h20min, a equipe concluiu o resgate, pousando no heliponto do CIOPAER. A paciente foi então transferida por ambulância para a maternidade de Rio Branco.

ASCOM

